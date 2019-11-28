Ordu ilinin Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri işletiyordu. Geceleri av tüfeği ve ekipmanlarla yaşlı insanların evlerine girerek onları gazla bayıltıp yakan seri katil, kurbanlarının hayvanlarını alıp satıyordu. 2018'in Ağustos'unda 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan seri katilin kurbanlarının 14'ü bulabileceği iddia edildi! Tam 15 aydır tutuklu olan Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında son dakika bilgileri haberimizde.