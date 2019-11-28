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  • 28.11.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:48

Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre ’de otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, TIR'ın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre otoyolu, Pozantı - Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi.,

3 ÖLÜ, 1 YARALI
Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir TIR 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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