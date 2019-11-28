Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkisinde, sondaj için kazı yapılırken, göçük meydana geldi.

Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar (56), toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Parlar'ın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.