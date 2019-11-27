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Son buluşma

İhaneti bitirmek için son kez bir araya geldiler. Basılınca camdan atlayıp hayatlarına son verdiler. 2 çocuk annesi Zeynep Kurt, Aykut Demirtuğ'u uzun süredir tanıyordu. Son 3 aydır da yasak aşk yaşıyordu.

Son buluşma
İstanbul'da Zeynep Kurt, yasak aşkı Aykut Demirtuğ'u eve aldı. Eşi Hüseyin Kurt kapıyı çaldı. Ancak geç açılınca kızdı. Evi aradı.
Erkek montu görünce ihaneti anladı. İddiaya göre ailesini çağırmak için çıktı. Bu sırada ikili 5. kattan ölüme atladı.



2 çocuk annesi Zeynep Kurt, Aykut Demirtuğ'u uzun süredir tanıyordu. Son 3 aydır da yasak aşk yaşıyordu.


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