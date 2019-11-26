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  • 27.11.2019 06:40
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 06:43

'de bir tekstil fabrikası alev alev yandı: 5 yaralı!

'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alandaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken panikleyen bazı yabancı uyruklu çalışanlar kendilerini aşağı attı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Güngören, Gençosman Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çinçin Deresi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki yaklaşık bin metrekare tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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