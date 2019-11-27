Balık ve yükseleni Balık olanlar, önümüzdeki yıl yaşamınızdaki tıpkı gereksiz eşyalar gibi gereksiz olduğuna kanaat getirdiğiniz insanları da eleyerek hayatınızdan çıkaracaksınız...
Bereket yılı: Satürn bu yıl sizleri kariyer anlamında biraz sorumluluk yükleyip sınadı. Daha çok çalışmanız için gecikmeler bile yaşattı. Ama artık Jüpiter size bolluk ve bereketini getiriyor. Daha az ve kaliteli olsun her şey diyeceğiniz koca bir yıl sizi beklemekte. Aman yine de çalışma azminizi elden bırakmamanız gerekiyor.
Yeni fırsatlar: Mars uzun süre burcunuzda konaklayacağı için de hedeflerinizde birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni belirlediğiniz amaçlarınız için mücadeleniz artabilir. Daha stratejik davranabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, bu yılın son birkaç ayında yeni fırsatlar da kapınızı çalacak.
Sağlık: Önümüzdeki yıl 4 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle lenf ile sinir sisteminize ve düşme yaralanmalara karşı tedbirinizi almanız gerekiyor.
Spor: Koşmak ya da yürümek gibi çeşitli fiziksel aktivitelere odaklanarak en azından ruh halinizi biraz daha dengeli tutabilirsiniz.
Kariyer: Özellikle, pratik düşüncelerinizin takdir edileceği ekip çalışmalarında gerçekten başarılı olacaksınız.
Aşk: Venüs, 23 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında burcunuza çok güzel destekler veriyor. İlişkilerinizde, evliliğinizde ve aşk hayatınızda büyük değişiklikler olabilir... Sonbahar ayları, bekarlar için ciddi bir ilişkinin sinyalini veriyor...
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI - 16
BİTTİ
Bereket yılı: Satürn bu yıl sizleri kariyer anlamında biraz sorumluluk yükleyip sınadı. Daha çok çalışmanız için gecikmeler bile yaşattı. Ama artık Jüpiter size bolluk ve bereketini getiriyor. Daha az ve kaliteli olsun her şey diyeceğiniz koca bir yıl sizi beklemekte. Aman yine de çalışma azminizi elden bırakmamanız gerekiyor.
Yeni fırsatlar: Mars uzun süre burcunuzda konaklayacağı için de hedeflerinizde birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni belirlediğiniz amaçlarınız için mücadeleniz artabilir. Daha stratejik davranabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, bu yılın son birkaç ayında yeni fırsatlar da kapınızı çalacak.
Sağlık: Önümüzdeki yıl 4 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle lenf ile sinir sisteminize ve düşme yaralanmalara karşı tedbirinizi almanız gerekiyor.
Spor: Koşmak ya da yürümek gibi çeşitli fiziksel aktivitelere odaklanarak en azından ruh halinizi biraz daha dengeli tutabilirsiniz.
Kariyer: Özellikle, pratik düşüncelerinizin takdir edileceği ekip çalışmalarında gerçekten başarılı olacaksınız.
Aşk: Venüs, 23 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında burcunuza çok güzel destekler veriyor. İlişkilerinizde, evliliğinizde ve aşk hayatınızda büyük değişiklikler olabilir... Sonbahar ayları, bekarlar için ciddi bir ilişkinin sinyalini veriyor...
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN - 2020 BURÇ YORUMLARI - 16
BİTTİ
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