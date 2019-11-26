burcu ve yükseleni de Kova olanlar, 2019'da aldığı kararları, önümüzdeki yıl revize edecek. 2020 yılı Kova'ya çok iyi gelecek...: Maddi konulardaki stratejiniz değişiyor. Kendinizi sağlama almak adına para birikimleri yapmaya başlıyorsunuz.Mars retrosu ise para ve finans konularında biraz temkinli olmanız için sizi uyarıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat! Sizin için Ekim ayının ortasından sonra ise yatırım yapmak için önemli ve verimli zamanlar olarak görülüyor...