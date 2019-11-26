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Aşkınız olsun! burcu Venüs'ün desteği ile beklediği aşkına kavuşacak |

2019’da ikili ilişkiler konusunda problem yaşayan burcu, yeni yıla büyük umutlarla girecek. Şubat ve Mart’ta ’ün de desteği ile beklediği aşkına kavuşacak. İşte Astrolog Sündüz Taş'ın kaleminden ...




Kova burcu ve yükseleni de Kova olanlar, 2019'da aldığı kararları, önümüzdeki yıl revize edecek. 2020 yılı Kova'ya çok iyi gelecek...

Para: Maddi konulardaki stratejiniz değişiyor. Kendinizi sağlama almak adına para birikimleri yapmaya başlıyorsunuz.

Yatırım: Mars retrosu ise para ve finans konularında biraz temkinli olmanız için sizi uyarıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat! Sizin için Ekim ayının ortasından sonra ise yatırım yapmak için önemli ve verimli zamanlar olarak görülüyor...

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