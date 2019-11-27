Apple'ın açığını buldular, 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler!
Apple'ın açığını yakaladılar 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler... Çayan Temel ile Oğuz Akçay, Apple'ın Netflix'ten görüntü kaydı aldığını saptadı. Açığı ortaya çıkardı. 200 bin doları az bulup almadı.
Apple'ın açığını yakaladılar 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler... Çayan Temel ile Oğuz Akçay, Apple'ın Netflix'ten görüntü kaydı aldığını saptadı. Açığı ortaya çıkardı. 200 bin doları az bulup almadı.
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