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'ın açığını buldular, 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler!

'ın açığını yakaladılar 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler... ile , Apple'ın Netflix'ten görüntü kaydı aldığını saptadı. Açığı ortaya çıkardı. 200 bin doları az bulup almadı.

Ödülü 'elma'dılar
'ın açığını yakaladılar 200 bin dolarlık para ödülünü kabul etmediler... ile , Apple'ın Netflix'ten görüntü kaydı aldığını saptadı. Açığı ortaya çıkardı. 200 bin doları az bulup almadı.

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