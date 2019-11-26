Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:23

Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 yaşındaki bebeğin feci ölümü!

Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Besni Mahallesi'nde 2 yaşındaki Damla Varol'a çarptı. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan bebek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOtomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri