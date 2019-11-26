Güney Afrika'da bir ülke olan Namibya, hem çölüyle hem de deniziyle dünyada ender doğa güzelliklerinden biri olarak haritada yer alıyor. Namib Çölü'nün Atlas Okyanusu boyunca uzanan bin 600 km'lik kısmı Namibya sahilini oluşturuyor.
Bu ülkeye gidenler, 50 bin kilometrekarelik çölün denizle birleştiği yerleri gördüğünde, gözlerine inanamıyor.
Bu ülkeye gidenler, 50 bin kilometrekarelik çölün denizle birleştiği yerleri gördüğünde, gözlerine inanamıyor.
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