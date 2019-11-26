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'nün bin 600 kilometrelik çöl sahili kamaştırıyor

'da bir ülke olan , hem çölüyle hem de deniziyle dünyada ender doğa güzelliklerinden biri olarak haritada yer alıyor. 'nün boyunca uzanan bin 600 km'lik kısmı Namibya sahilini oluşturuyor. Bu ülkeye gidenler, 50 bin kilometrekarelik çölün denizle birleştiği yerleri gördüğünde, gözlerine inanamıyor.

Çölün sonu!
Güney 'da bir ülke olan , hem çölüyle hem de deniziyle dünyada ender doğa güzelliklerinden biri olarak haritada yer alıyor. Namib Çölü'nün boyunca uzanan bin 600 km'lik kısmı Namibya sahilini oluşturuyor.



Bu ülkeye gidenler, 50 bin kilometrekarelik çölün denizle birleştiği yerleri gördüğünde, gözlerine inanamıyor.

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