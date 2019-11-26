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  • 26.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:24

te yeni dönem! Bugün başladı

duraklarında araç beklerken yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla , metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı.

Metrobüste yeni dönem! Bugün başladı

, duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

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