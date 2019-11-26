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  • 26.11.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:36

'de 517 düzensiz yakalandı

Yasa dışı yollarla 'den Yunanistan'a geçmek isteyen 517 düzensiz jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 517 düzensiz yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 517 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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