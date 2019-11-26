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nın satırla öldürdüğü Ayşe Tuğba'nın annesi isyan etti: bile böyle doğranmaz

tarafından satır satır kesilen Ayşe’nin annesi, böyle isyan etti: O cani kızımın peşinde Azrail gibi gezdi. Ne istedin evladımdan. Satırla paramparça etmiş yavrumu... Bir bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi kuzum. Benim kimsem kalmadı. ...

Hayvan bile böyle doğranmaz
tarafından satır satır kesilen Ayşe'nin annesi, böyle isyan etti: O cani kızımın peşinde Azrail gibi gezdi. Ne istedin evladımdan. Satırla paramparça etmiş yavrumu... Bir bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi kuzum. Benim kimsem kalmadı. Gitti Ayşem...



AYŞE TUBA ARSLAN
11 Ekim'de boşandığı eşi Yalçın Ö, satırla doğradı. 44 gün yoğun bakımda kaldı. Ama kurtarılamadı.

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