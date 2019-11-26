Kocası tarafından satır satır kesilen Ayşe'nin annesi, Meral Sondikme böyle isyan etti: O cani kızımın peşinde Azrail gibi gezdi. Ne istedin evladımdan. Satırla paramparça etmiş yavrumu... Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi kuzum. Benim kimsem kalmadı. Gitti Ayşem...
AYŞE TUBA ARSLAN
11 Ekim'de boşandığı eşi Yalçın Ö, satırla doğradı. 44 gün yoğun bakımda kaldı. Ama kurtarılamadı.
AYŞE TUBA ARSLAN
11 Ekim'de boşandığı eşi Yalçın Ö, satırla doğradı. 44 gün yoğun bakımda kaldı. Ama kurtarılamadı.
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