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  • 26.11.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 10:46

operasyonunda flaş gelişme!

’da bir internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olan ‘’ adaylarını dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 19 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen erkekleri dolandıran çete üyelerini 4 ay takip etti. Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.

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