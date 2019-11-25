Antalya'da jigolo çetesine son dakika operasyonu! Zengin kadınlarla para karşılığı...

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan Cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen genç erkekleri dolandıran çetenin izini buldu.