Antalya'da jigolo çetesine son dakika operasyonu! Zengin kadınlarla para karşılığı...
Antalya'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandıran 9'u kadın 19 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çetenin ilk belirlemelere göre, 150 bin liralık vurgun yaptığı ancak rakamın 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.
25.11.2019 11:09
- Son Güncelleme: 25.11.2019 12:08
Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan Cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen genç erkekleri dolandıran çetenin izini buldu.
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