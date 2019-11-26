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  • 26.11.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 20:04

'de raya atlayan üniversiteli , trenin çarpmasıyla öldü! Son paylaşımı yürek sızlattı...

'de üniversite öğrencisi E. (20), önüne atladığı banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.

Bu mesajı paylaşıp kendini raylara bıraktı!

'de üniversite öğrencisi E. (20), önüne atladığı banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. öğrencisi Didem E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Didem E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Didem E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Didem E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı.

'HOŞÇA KALIN GİDİYORUM BEN'
Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Didem E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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