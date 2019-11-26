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  • 26.11.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:57

'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı

İstanbul 'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Nedim Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda motosikletin çarptığı kişi yaralandı

Tarlabaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 UV 4229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nedim Ş'ye (60) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Nedim Ş, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nedim Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü gözaltına alındı

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