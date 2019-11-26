Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl buz tuttu. Dipsiz Göl'de inceleme yapan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, "Kazıldıktan sonra gölün dengesi bozuldu. Gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur" dedi. Dipsiz Göl'deki havuz suyu buz tutunca, sosyal medyada yine tepkiler çığ gibi büyüdü.







Olayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alınmıştı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.





Boşalttıkları Dipsiz Göl'ü toprakla doldurdular, tepki gelince havuz suyuyla doldurdular.





