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  • 25.11.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:35

Son dakika: 'de ambalaj fabrikasında çıktı

Son dakika haberine göre 'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı müdahale ediyor.

İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın!

'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor.

AYRINTILAR GELECEK...





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