Daha güzel olmak için estetik yaptırdı! Tanınmaz hale geldi!

Almanya'da yaşayan Beyhan T. estetik operasyon için yaptığı araştırma sonrası İstanbul'daki bir klinik ile görüştü. T., klinik görevlisine, karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiği yanı sıra yüze dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Görevli, tüm işlemleri aynı anda yapabileceklerini belirtti. Beyhan T. ameliyat işlemi için İstanbul'a geldi; 17 Eylül 2018'de de ameliyat için Zincirlikuyu'nda bulunan R. Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'ne gitti. Op. Dr. T. Ş. ameliyata başlamadan önce T.'ye, dudaklarına da dolgu yapabileceğini söyledi. T. dudak dolgusu istemediğini söylese de bu işlem için de ikna edildi. Taraflar ameliyat işlemi için 6.500 Euro'ya anlaştı. T. ödemeyi nakit olarak yaptı. Operasyon 5 saate yakın sürdü. Ameliyat sonrası T.'ye, 10 gün İstanbul'da kalması gerektiği söylendi. T. 10 gün İstanbul'da konakladı ve kontrol için 3 kez kliniğe gitti.

10 GÜN SONRA BAŞLADI

Beyhan T. 27 Eylül'de Almanya'ya döndü. T. Almanya'ya döndükten 10 gün sonra sorunlar da baş göstermeye başladı. T.'nin dudağında ve yüzünde şişme meydana geldi. T., oluşan şişmelerin nedenini öğrenmek için doktora gitti. Almanya'daki doktor, şişmelerin kısa süre önce kendisine yapılan cerrahi operasyondan kaynaklandığını söyledi.