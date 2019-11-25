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  • 25.11.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 21:38

’de haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

’de 45 yaşındaki sınıf öğretmeni sabah okula gitmeyince haber alamayan meslektaşları durumu polise bildirdi. Kalaklıoğlu eve giren polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

'de 45 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Eren İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan (45) sabah okula gitmeyince meslektaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Gün boyunca Kalaklıoğlu'ndan haber alamayan meslektaşları, saat 19.30 sıralarında polisi arayarak durumu bildirdi. Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden Kalaklıoğlu'nun evine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Ekipler balkon kapısından içeriye girerek dış kapıyı açtı. Eve giren polis, yatak odasında Kalaklıoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Öğretmenin dün hayatını kaybettiği iddia edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile öğretmen arkadaşları da eve geldi. Ölüm haberini alan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Bekar olan Ebru Kalaklıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanılmayan öğretmenin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

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