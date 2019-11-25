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  • 25.11.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 20:45

Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman? Kimlik ve su nasıl alınır?

Yeni ehliyet ve kimlik değiştirmede son günün ne zaman olduğu, kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Vatandaşlar bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında araştırma yaparken bugüne kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Bu nedenle özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla "Kimlik ve su nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?

Kimlik ve ehliyet değiştirme işlemlerine dair detaylar son zamanlarda merakla araştırılıyor. Yakın bir süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda vatandaşlara kimlik ve ehliyetleri değiştirmeleri gereken tarihler hakkında bilgi verildi. Böylece akıllardaki "Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Ehliyet ve kimliklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar şimdilerde "Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?" sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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