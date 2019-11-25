Kimlik ve ehliyet değiştirme işlemlerine dair detaylar son zamanlarda merakla araştırılıyor. Yakın bir süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda vatandaşlara kimlik ve ehliyetleri değiştirmeleri gereken tarihler hakkında bilgi verildi. Böylece akıllardaki "Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Ehliyet ve kimliklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar şimdilerde "Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?" sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.