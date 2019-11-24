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70 milyon liralık yi kazandığını iddia eden bir kişi daha çıktı!

 Piyango İdaresi'nin 'nde 70 milyon liralık yi kazandığını iddia eden bir kişi daha çıktı. 326 gün sonra ortaya çıkan ve biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi, üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü.

Bir talihli daha!
Milli Piyango İdaresi'nin 'nde 70 milyon liralık yi kazandığını iddia eden bir kişi daha çıktı. 326 gün sonra ortaya çıkan ve biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi, üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü.

Bileti getirene ödül vereceğini belirten 60 yaşındaki adam, 36'nın uğurlu sayısı olduğunu ve 1976 yılında da 'a geldiği için biletin rakamlarını aklında tuttuğunu belirtti. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı biletle ilgili daha önce de 2 kişi 'talihli benim' diye iddiada bulunmuştu.

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