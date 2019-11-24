Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığını iddia eden bir kişi daha çıktı. 326 gün sonra ortaya çıkan ve biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi, üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü.
Bileti getirene ödül vereceğini belirten 60 yaşındaki adam, 36'nın uğurlu sayısı olduğunu ve 1976 yılında da İstanbul'a geldiği için biletin rakamlarını aklında tuttuğunu belirtti. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı biletle ilgili daha önce de 2 kişi 'talihli benim' diye iddiada bulunmuştu.
Bileti getirene ödül vereceğini belirten 60 yaşındaki adam, 36'nın uğurlu sayısı olduğunu ve 1976 yılında da İstanbul'a geldiği için biletin rakamlarını aklında tuttuğunu belirtti. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı biletle ilgili daha önce de 2 kişi 'talihli benim' diye iddiada bulunmuştu.
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