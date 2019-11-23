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Kimyasal tehlike!

'da Gülşahİlhami A. çiftinin 4 çocuğundan A. (22), dün odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. İçeri giren kadın, genç adamı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile a teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kimyasal tehlike!
'da Gülşahİlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A. (22), dün odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. İçeri giren kadın, genç adamı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile a teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

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