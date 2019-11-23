Kimyasal tehlike!

Erzurum'da Gülşahİlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A. (22), dün odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. İçeri giren kadın, genç adamı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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