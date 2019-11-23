Kimya profesörüne hüzünlü veda

Samsun'da Prof. Dr. Emine Coşkun (52) önceki gün 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Cansız bedeni, dün tören için görev yaptığı OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önüne getirildi. Babaları Mustafa Coşkun'un koluna girerek gelen kardeşler Ali Tolkun ve Orkun Çoşkun ise annelerinin tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı.
Emine Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı.
Emine Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı.
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