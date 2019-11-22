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  • 22.11.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 15:55

'da feci olay! Aynı inşaatta çalışan baba, oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğuldu

’da bir inşaatın dış cephesindeki yük ünün düşmesi sonucu meydana gelen iş sında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Aynı inşaatta çalışan baba, oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.



Olay, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Arızalanan asansör yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.

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