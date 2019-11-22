



Olay, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Arızalanan asansör yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.