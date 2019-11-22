Olay, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Arızalanan asansör yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çorum'da feci olay! Aynı inşaatta çalışan baba, oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğuldu
Çorum’da bir inşaatın dış cephesindeki yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Aynı inşaatta çalışan baba, oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.
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