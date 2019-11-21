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Konuya 'hakim' değil

Mustafa (67) doktor kızı 'ı (28) annesinin yerini söylediği için katletti. Cezaevine gönderildi. Eşinden boşanmak için mücadele veren Gülden Yılmaz ise hakime "Beni boşamak için neyi bekliyorsun? Çocuğun mezardan çıkıp gelmesini mi? Bu adam kızımı öldürdü" dedi. Hakim ise bu sözler üzerine kadın hakkında suç duyurusunda bulundu ve korunma talep etti!

Konuya 'hakim' değil
Tarihler 27 Haziran 2019'u gösterdiğinde 'da korkunç bir cinayet işlendi. Mustafa (67) doktor kızı 'ı (28) annesinin yerini söylediği için katletti. Cezaevine gönderildi. Eşinden boşanmak için mücadele veren Gülden Yılmaz ise hakime "Beni boşamak için neyi bekliyorsun? Çocuğun mezardan çıkıp gelmesini mi? Bu adam kızımı öldürdü" dedi. Hakim ise bu sözler üzerine kadın hakkında suç duyurusunda bulundu ve korunma talep etti!



Gülnur Yılmaz



Baba Ali

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