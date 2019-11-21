Konuya 'hakim' değil

Tarihler 27 Haziran 2019'u gösterdiğinde Antalya'da korkunç bir cinayet işlendi. Mustafa Ali Yılmaz (67) doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28) annesinin yerini söylediği için katletti. Cezaevine gönderildi. Eşinden boşanmak için mücadele veren Gülden Yılmaz ise hakime "Beni boşamak için neyi bekliyorsun? Çocuğun mezardan çıkıp gelmesini mi? Bu adam kızımı öldürdü" dedi. Hakim ise bu sözler üzerine kadın hakkında suç duyurusunda bulundu ve korunma talep etti!
Gülnur Yılmaz
Baba Ali Mustafa Yılmaz
Gülnur Yılmaz
Baba Ali Mustafa Yılmaz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.