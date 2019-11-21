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  • 21.11.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 15:18

Kimya profesörünün şoke eden ölümü!

’da 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen Prof. Dr. Emine C. (52), hayatını kaybetti. notu bıraktığı öne sürülen Prof. Dr. Emine C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimya profesörünün şoke eden ölümü!

Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İşe gitmek üzere apartmandan çıkan M.O.A., düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi. 4'üncü katta oturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli komşusu Prof. Dr. Emine C.'yi yerde hareketsiz yatarken gören M.O.A. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Prof. Dr. Emine C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Prof. Dr. Emine C.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen, notu bıraktığı öne sürülen Emine C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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