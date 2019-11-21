Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
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