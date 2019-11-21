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  • 21.11.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:59

'de bin 300 metre uzunluğunda bulundu! 26 farklı kapıdan girişi var

'de bin 300 metre uzunluğunda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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