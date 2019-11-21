Babaya uzaklaştırma

Giresun Eynesil'de geçen yıl Rabia Naz Vatan (11), hayatını kaybetti. Kızın babaannesi Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bir ay önce de evdeki av tüfeğini gizlice aldığını belirtti. Fikriye Vatan, oğlunun evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde savcılıkca tedbir kararı alındı.
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