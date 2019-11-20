Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.11.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:46

nerede çekiliyor? ve annesi kimdir ?

dizisi bu geceye damga vuracak. Tarihte çok önemli bir yeri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur. Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşıyan Osman Gazi iki kez evlilik yapmıştır. Osman Gazi'nin ilk eşi yılında evlendiği Rabia Bala olmuştur. 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Osman Gazi'ye başarılı oyuncu Burak Özcivit hayat veriyor. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti. Peki ? Osmanlı'nın kurucu olan Osman Gazi kimdir, babası ve annesi kimdir? Osman Gazi'nin eşleri ve çocukları kimdir?

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında merakla beklenen Osman Gazi dizisi başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan dizi büyük ilgi gördü. Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? İşte Osman Gazi'nin çocukları... Osman ailesinin ortaya çıktığı Sultanönü bölgesinde Kayı veya Kayı-ili adıyla köylere rastlanır. Hânedan kuran diğer Türk boyları gibi Osmanlılar Kayı damgasını bir egemenlik sembolü olarak sikkelerinde ve önemli eşyada kullanmışlardır

Osman Gazi dizisi nerede çekiliyor

Kuruluş Osman Nerede Çekiliyor? Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Diriliş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Osman'ın seti... Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKuruluş Osman nerede çekiliyor? Osman Gazi'nin babası ve annesi kimdir Osman Bey kaç kardeş?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri