Kalpten ödül Türk cerrah Dilek Gürsoy, Almanya'da 50 yapay kalp nakli gerçekleştirdi. Tıp ödülünü hak etti. Müjdeyi de verdi: Daha sessiz bir yapay kalp üzerinde çalışıyoruz. 2023'te ilk kez bir hastaya takacağız.

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