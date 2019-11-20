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Kalpten ödül

Türk cerrah Dilek Gürsoy, Almanya'da 50 yapay kalp nakli gerçekleştirdi. Tıp ödülünü hak etti. Müjdeyi de verdi: Daha sessiz bir yapay kalp üzerinde çalışıyoruz. 2023'te ilk kez bir hastaya takacağız.

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