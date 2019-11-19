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  • 19.11.2019 08:09
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 08:09

Traktör uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

'da aynı aileden 5 kişinin bindiği traktör, sürücüsü Kadir Karaca'nın kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu traktördeki 5 kişi de yaralanarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İlçenin Konak köyünde Kadir Karaca yönetimindeki 28 DE 480 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Zübeyde, Ercan, Makbule ve Leyla Karaca, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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