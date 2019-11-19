Traktör uçuruma yuvarlandı! Yaralılar var

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İlçenin Konak köyünde Kadir Karaca yönetimindeki 28 DE 480 plakalı traktör uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Zübeyde, Ercan, Makbule ve Leyla Karaca, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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