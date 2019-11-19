Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kartal Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yangına ilişkin idari ve adli tahkikatın başladığı belirtilerek, "Dumandan etkilenen 6 kişi, 112 ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.