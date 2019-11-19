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  • 19.11.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 21:22

Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman? randevusu nereden alınır?

2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte yeni çipli kimlik kartları ve ehliyetler için son değiştirme tarihi açıklanmıştı. Bugüne kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. 2019 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman sorusu bu nedenle merak konusu oldu. Peki, randevusu nereden alınır? İşte merak edilen bilgiler...

Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşların kimlik ve ehliyetleri değiştirmeleri gereken tarihleri duyurdu. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte eski ehliyet ve kimlik kartı bulunan kişiler "kimlik ve ehliyet değiştirme" hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda "Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?" sorusu merak ediliyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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