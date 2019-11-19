İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşların kimlik ve ehliyetleri değiştirmeleri gereken tarihleri duyurdu. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte eski ehliyet ve kimlik kartı bulunan kişiler "kimlik ve ehliyet değiştirme" hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda "Kimlik ve ehliyet değiştirmede son gün ne zaman?" sorusu merak ediliyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.