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  • 19.11.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 21:54

Karayolu'nda ! Trafik felç oldu...

Karayolu'nda D-100 Karayolu istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme ya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

D-100 Karayolu'nda kaza! Trafik felç oldu...

'de 4 aracın karıştığı zincirleme nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 'nın kullandığı 34 R 0028 plakalı cip, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen araçlara çarptıktan sonra havalanıp bir buçuk metre aralığındaki iki beton bariyerin arasına girdi.

Arkasında ilerleyen 'un kullandığı 34 BJT 326 plakalı otomobil de kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan cip sürücüsü Mertcan Kaya olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araç sürücüsü Hasan Basri Karakuş ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Sol şerit tamamen kapatılırken trafik akışı iki şeritten sağlandı.

Kazayı gören bir kişi, "4 araç zincirleme kaza yaptı. Cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlerden aşağı uçtu. 2 ve ya 3 yaralı var" dedi.

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