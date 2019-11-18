Sosyal medya fenomeni olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yeniden gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyayı ikiye böldü. Mevlüt, genel olarak bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesine karşı duyulan şükrün, bebek için iyi temennilerin ifadesidir. Bebek mevlidi, kültürümüze özgü ritüellerden biri olmaktadır. Peki Büşra Nur Çalar kimdir, nereli kaç yaşındadır? Bebek mevlidi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar

BÜŞRA NUR ÇALAR KİMDİR?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. Instagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi. Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunudur. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınmaktadır.

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