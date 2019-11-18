Sosyal medya fenomeni olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yeniden gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Kızı için yaptığı mevlid çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı. Bebeğin doğumundan sonraki ilk kırk günün ardından düzenlenen bebek mevlidi, kültürümüze özgü ritüellerden biri olmaktadır.

Büşra Nur Çalar kimdir, kiminle evli?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. Instagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi.