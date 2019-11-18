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  • 18.11.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 13:28

ne iş yapıyor? 'ın eşi kimdir?

'ın kızı için yaptığı bebek mevlidi nın gündemine oturdu. Bir an da arama motorlarında en fazla aranan konular arasına girdi. Büşra Nur Çalar kızı için Ihlamur Kasrı'nda bebek mevlidi yaptı sosyal medyadan o videoya yorum ve tepki yağdı. Daha önce de kızı için hazırladığı bebek odası çok konuşulan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, bebek mevlidi ile gündem oldu. Instagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası 'lıdır. Peki Uğur Söylemez'in oğlu ile evli olan Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar'ın eşi kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yeniden gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Kızı için yaptığı mevlid çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı. Bebeğin doğumundan sonraki ilk kırk günün ardından düzenlenen bebek mevlidi, kültürümüze özgü ritüellerden biri olmaktadır.

Büşra Nur Çalar kimdir, kiminle evli?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. Instagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi.

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