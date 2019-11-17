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'den İyilik uçuşu!

() kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, buradaki yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı.

İyilik uçuşu!
Türk Hava Yolları () kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, buradaki yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Platform kurucularından Sinem Güldal, "Birlikten kuvvet doğar. Böyle insanların yarasını birlikte saralım" şeklinde konuştu.




Kabin memurları, Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü.

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