Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile bu kez 'iyilik' götürmek üzere Tanzanya'ya uçtu. THY ekibi, buradaki yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı, defter, kalem, oyuncak ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemesi dağıttı. Platform kurucularından Sinem Güldal, "Birlikten kuvvet doğar. Böyle insanların yarasını birlikte saralım" şeklinde konuştu.
Kabin memurları, Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü.
Kabin memurları, Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü.
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