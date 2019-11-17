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Mühendisin sır ölümü

Boston'da yaşayan bilgisayar mühendisi Çetinkaya, 3 gün önce ormanlık alanda ölü bulundu. 'ye getirilen Çetinkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Aile gencin cenazesini, 'e götürdü. Kılınan cenaze namazı sonrası Çetinkaya köy mezarlığında toprağa verildi.

Mühendisin sır ölümü
ABD Boston'da yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce ormanlık alanda ölü bulundu. 'ye getirilen Çetinkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Aile gencin cenazesini, 'e götürdü. Kılınan cenaze namazı sonrası Çetinkaya köy mezarlığında toprağa verildi.

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