Mühendisin sır ölümü

ABD Boston'da yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce ormanlık alanda ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Aile gencin cenazesini, Karabük'e götürdü. Kılınan cenaze namazı sonrası Çetinkaya köy mezarlığında toprağa verildi.
- Yaşam
- 17.11.2019
- Gazete
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