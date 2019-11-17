Leyla’dan acı haber

Adana'da Leyla Sevler (14) 9 Kasım'da yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, otomobiliyle Sevler'e çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
- Yaşam
- 17.11.2019
- Gazete
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