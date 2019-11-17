Samsun'da 31 yaşındaki Özkan Sönmez, 13 gün önce ırmakta baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Genç adam, yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti. Sönmez'in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor.
- Yaşam
- 17.11.2019
- Gazete
Irmakta ceset
Samsun'da 31 yaşındaki Özkan Sönmez, 13 gün önce ırmakta baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Genç adam, yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti. Sönmez'in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor.
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