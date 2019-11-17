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Irmakta ceset

'da 31 yaşındaki , 13 gün önce ırmakta baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Genç adam, servisinde dün gece hayatını kaybetti. Sönmez'in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor.

Irmakta ceset
Samsun'da 31 yaşındaki Özkan Sönmez, 13 gün önce ırmakta baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Genç adam, servisinde dün gece hayatını kaybetti. Sönmez'in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor.

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