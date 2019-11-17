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Canavara müebbet!

Ankara'da Lütfiye Alver (28) geçen yıl, eşi Zekeriya Alver işteyken evde kızı Kübra'yı (7) bıçaklayarak, Beren'i (5) ise boğarak öldürdü. Karakola giderek teslim oldu. Tutuklanan Lütfiye Alver, hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğu anlaşıldı. Mahkeme, cezai ehliyeti tam olduğu yönündeki Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda sanık Alver'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Canavara müebbet!
Ankara'da Lütfiye Alver (28) geçen yıl, eşi Zekeriya Alver işteyken evde kızı Kübra'yı (7) bıçaklayarak, Beren'i (5) ise boğarak öldürdü. Karakola giderek teslim oldu. Tutuklanan Lütfiye Alver, hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğu anlaşıldı. Mahkeme, cezai ehliyeti tam olduğu yönündeki Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda sanık Alver'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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