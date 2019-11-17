Babası ile çektiği video başına dert açtı

Ameliyat olan babası ile video çeken kadının başına gelmeyen kalmadı. Olay Konya'da yaşandı. Güzellik uzmanı Özlem Bademci, 1.5 ay önce fıtık ameliyatı olan babası Yaşar Bademci ile hastane odasında video çekti. Sosyal medyada paylaştı. Hemşire zannedilen kadın büyük tepki ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın şunları söyledi: "Şikayette bulundum ama video paylaşılmaya devam ediyor. Özel alanıma girildi. Çok üzücü bir durum. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Hem ben hem ailem bu durumdan olumsuz yönde etkilendik."
Bademci'nın hayatı paylaştığı videodan sonra değişti.
Bademci'nın hayatı paylaştığı videodan sonra değişti.
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