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'da iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı! "Sinirlendim öldürdüm"

'da 'nde okuyan ve ev arkadaşı 'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı.

Sinirlendim öldürdüm
Ukrayna'da 'nde okuyan ve ev arkadaşı 'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Kendisinden ayrılan Buket Yıldız ile barışmak için 'ya gittiğini, Buket'in barışma teklifini reddederek kendisine hakaret ettiğini öne süren Çökmez, "Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti" dedi. Çökmez, kimlik tespiti sırasında mesleğinin dolandırıcılık olduğunu, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti.



Hüsnü Can Çökmez



Zeynep Hüsünbeyi



Buket Yıldız

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