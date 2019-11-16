Ukrayna'da Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Kendisinden ayrılan Buket Yıldız ile barışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Buket'in barışma teklifini reddederek kendisine hakaret ettiğini öne süren Çökmez, "Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti" dedi. Çökmez, kimlik tespiti sırasında mesleğinin dolandırıcılık olduğunu, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti.
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Hüsnü Can Çökmez
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Buket Yıldız
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