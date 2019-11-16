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Dipsiz skandal

’deki eşsiz güzelliği olan ’de yapılan define kazısında hiçbir şey bulunamadı. Yetkililer, Dipsiz Gölü toprakla kapatıp skandala imza attı.

Dipsiz skandal
Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan Taşköprü Yaylası'ndaki için arama izni çıktı. 5 gün süren ve herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazı sonucu, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi tepkilere neden oldu.

Gümüşhane Valiliği de, skandal bir açıklamaya imza atarak, "Jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren çalışma sonrası alan eski haline getirilmiştir" dedi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, "12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir" açıklaması yaptı.




ÖNCEKİ HALİ
Skandal, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.



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