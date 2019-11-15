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  • 15.11.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:37

Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa minibüs çarpmış

'ta evinin camından düşüp öldü sanılan 1,5 yaşındaki çocuğa minibüs çarptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçek ortaya çıkarıldı.

Yüksekten düşüp öldü sanılan çocuğa minibüs çarpmış

'ta evlerinin 2. katında düştüğü sanılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun minibüsün çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alibaba Mahallesi 75. Sokak'ta 1,5 yaşındaki Talha Gökçe'nin, evlerinin 2. katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Talha müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, düşme bulgusuna rastlamayınca çocuğun ailesinden detaylı bilgi öğrenmeye çalıştı.

Talha'nın kuzeni M.G'nin (31) olaydan sonra minibüsü ile mahalleden ayrıldığı bilgisine ulaşan ekipler, bu kişinin 58 DH 460 plakalı minibüsünü inceledi.

Minibüsün altında kan izi tespit eden ekipler, aracıyla Talha'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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