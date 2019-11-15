Instagram fenomeni ve blogger İnci Akbay, yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.