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  • 15.11.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 14:20

Instagram fenomeni eşinden boşandı bandolu kutlama yaptı

Uzun süredir eşinden boşanmaya çalışan instagram fenomeni ve blogger , boşanma kararının ardından adliye önünde bandolu kutlama yaptı. Erik Dalı parçasını çalan bando ile karşılıklı göbek atan Akbay'ın bu kutlaması sosyal medyada olay oldu.

Instagram fenomeni ve blogger İnci Akbay, yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.

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