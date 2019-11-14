Esenyurt'ta fuhuş operasyonu! Günlük kiralanan evlere...

İhbarlar üzerine polis ekipleri 27 Ekim'de Esenyurt'ta belirlenen 3 eve baskın düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 20 gram metamfetamin ele geçirildi, evde bulunan Engin K.(36) ve Şermin K.' (33) gözaltına alındı.



Evlerde yapılan aramalarda, şüphelilerin günlük evler kiraladığına ilişkin belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa aracılık etmek' ve 'Yer ve imkan sağlamak' suçlarından işlem başlatıldı.

Ekipler daha sonra şüphelilerin belirlenen diğer günlük evlere de baskın düzenledi. Baskınlarda Şenol B.(39), Mehmet Sait Y.(35), Burak C.(30), Kerem F.(49), Aslan D.(34), Aydın K.(46), Nigaro R.(30) ve Turhan K.'yı (47) gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda evlerde 4 dizüstü bilgisayar ile 11 cep telefonu bulundu.



Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen Engin K. ve Şermin K. da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.