Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa, Ali Fuat Başgil metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre metrodan inen 18 yaşındaki bir kız 'imdat' diye bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine vatandaşlar kızın yardımına koştu. Genç kız, 35 yaşlarında olan bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi.
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