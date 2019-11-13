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  • 13.11.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:13

: nda 18 yaşındaki genç kıza skandalı

haberi... 'da nda bir kişi, 18 yaşındaki genç kıza de bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Güvenlik kulübesine saklanan şüphelisi, zırhlı polis aracıyla olay yerinden götürüldü.


Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa, Ali Fuat Başgil metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre metrodan inen 18 yaşındaki bir kız 'imdat' diye bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine vatandaşlar kızın yardımına koştu. Genç kız, 35 yaşlarında olan bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi.

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